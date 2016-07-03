رئيس توتال: دعوى تحكيم تجاه ضريبة النفط في الجزائر

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال، اليوم السبت إن الشركة أقامت دعوى لطلب التحكيم ضد الجزائر لتغييرها بنود تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف الألفية.

وقال بويان لرويترز على هامش مؤتمر في مدينة آكس آن بروفانس الفرنسية "حاولنا كما هو الحال دائما إيجاد اتفاق مشترك أولا وأخفق ذلك، ولذلك قررنا أن نسعى للتحكيم."

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية يوم السبت إن شركة توتال وشريكتها الاسبانية ريبسول أقامتا دعوى أمام محكمة التحكيم الدولية في مايو أيار ضد الجزائر وشركة سوناطراك النفطية التابعة للدولة. وامتنعت ريبسول عن التعليق.

وفجر هذا النزاع قرار الجزائر في 2006 بتغيير نظام لضريبة النفط بأثر رجعي. ودفعت هذه الخطوة مجموعات نفطية أخرى لطلب تعويض.