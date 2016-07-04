النفط يرتفع مدعوما بتصريحات وزير الطاقة السعودي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين في آسيا بعد أن دعمتها تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح قال فيها إن سوق النفط تتجه نحو التوازن.

وارتفع سعر خام برنت تسليم سبتمبر أيلول 17 سنتا إلى 50.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 2247 بتوقيت غرينتش يوم الأحد بعد ارتفاعه عند التسوية 64 سنتا إلى 50.35 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر خام نايمكس تسليم أغسطس آب خمسة سنتات إلى 49.04 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 66 سنتا أو 1.4 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

ولن تكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي يوم الاثنين نظرا لإغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عيد الاستقلال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الطاقة والأمين العام لمنظمة أوبك اتفقا على أن "الأسواق البترولية تتجه للتوازن وأن الأسعار بدأت بالاستقرار".

والتقى الفالح مع الأمين العام لأوبك المعين حديثا محمد باركيندو التقيا في مدينة الظهران السعودية لبحث دور أوبك في الحفاظ على استقرار أسواق النفط.