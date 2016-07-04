فنزويلا تجاهلت درس أوروبا الشرقية

بعد الحرب العالمية الثانية، اندلع صراع بين القطبين الأميركي والسوفياتي شمل معركة فكرية بين النموذجين الاقتصاديين اليميني (الرأسمالي) واليساري (الاشتراكي- الشيوعي)، ونتيجة لشدة الاستقطاب، فرض هذا الصراع على كل أعضاء الكتلة الأميركية النظام الرأسمالي، مع أسواقه الحرة، واللامركزية في النشاطات الاقتصادية، بينما اضطر حلفاء الاتحاد السوفياتي إلى تبني نظام اقتصادي معاكس، يتصف بمركزية شديدة في الإنتاج، والتوظيف، والاستهلاك.

واتجهت دول مجلس التعاون إلى النموذج الرأسمالي، الذي ساهم في نهضة اقتصادية غير مسبوقة في الإقليم. وعلى رغم الدور الأساسي للنفط في الطفرة المستدامة، إلا أن هذا الدور هو مكمل للرأسمالية، وليس بديلاً لها، فهناك عدد من الدول الأخرى داخل الشرق الأوسط وخارجه تتمتع بكميات هائلة من الموارد النفطية والطبيعية، لكنها تعاني فقراً وتخلفاً اقتصادياً أساساً، لأنها لم تؤمن بأهمية الأسواق الحرة، وأصرت على الإبقاء على المركزية الاقتصادية.

في عقد الثمانينات، انتصرت الكتلة الغربية اليمينية على منافسها اليساري، لأسباب اقتصادية. يقول الفيلسوف الصيني كونفوشيوس: «أسمع فأنسى، أشهد فأتذكر، أمارس فأفهم». شهدت ومارست أجيال متتالية من البشرية النموذج الاقتصادي اليساري، والتباين الشديد بين أداء الاقتصادات الرأسمالية والاقتصادات الاشتراكية- الشيوعية. وحتى من كان يشجع الشيوعية بحماسة لأسباب أيديولوجية خلال عقد الستينات، أدرك ثغراتها المحورية، وراجع رأيه حول الطريق الأفضل. وربما أبرز مثال على ذلك هو دول أوروبا الشرقية، التي لجأت إلى الرأسمالية بعد سنوات من الفقر، وازدهرت اقتصاداتها فوراً.

ومع مرور الزمن، ظهر جيل لم يشهد ولم يمارس الاشتراكية. ولذلك نجد في حملة انتخاب رئاسة الجمهورية الأميركية، طرح المرشح الديموقراطي بيرني ساندرز مختلف السياسات اليسارية المركزية، ويحصد أصواتاً، خصوصاً في فئة الشباب الذين «سمعوا فنسوا» نتائج الاشتراكية- الشيوعية، وفق مقولة كونفوشيوس.

وتبقى سياسات ساندرز افتراضية، وغير محتمل تبنيها، نظراً إلى أن هيلاري كلينتون فازت في انتخابات الحزب الديموقراطي. لكن الشعب الفنزويلي انغمس في الشيوعية، تنفيذاً لرؤية رئيسهم السابق، هوغو تشافيز. واندلعت فوضى اقتصادية، ظهر فيها العديد من السلبيات المتوقعة، أبرزها تضخم مفرط في أسعار المستهلك، وحالات نقص شديد في معروض السلع الأساسية، وانهيار قيمة العملة، وانقطاع الكهرباء يومياً، وتدهور أمني، وانتشار للفساد.

وما يجعل هذه الحالة مؤسفة للغاية هو أن فنزويلا دولة ثرية، فهي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تفوق ما يوجد في السعودية بـ10 في المئة. ولا شك في أن حجم الصعوبات التي تواجهها فنزويلا ازداد بسبب تراجع سعر النفط، لكن الأزمة الحالية تعود بالأساس إلى المركزية الشديدة في الإنتاج، التي دفعت الحكومة إلى منع الموظفين الحكوميين من الدوام توفيراً للطاقة، وإلى تهديد مديري المصانع بالاعتقال كعقاب لجريمة «عدم الإنتاج».

أهم استنتاج نخلص إليه من هذه الأزمة هو وجوب الابتعاد من الاشتراكية والشيوعية بأي طريقة، فالبشرية اكتسبت هذا الدرس قبل 25 سنة، لكن ما يحصل في فنزويلا اليوم، وما يطمح إليه جزء كبير من الناخبين الأميركيين، يؤكدان أنه درسٌ مفقودٌ لم يُستفَد منه.

مثلاً، حينما يتسبب التضخم الشديد بقصور لمختلف السلع في السوق، تقيد الحكومة الأسعار التي تحددها الشركات، وحينما يؤدي ذلك إلى سوق سوداء وعدم معالجة القصور، تنظر الحكومة في تأميم الشركات، وعدم تعويض أصحابها في شكل عادل، وحينما تستمر حال الفوضى في الإنتاج، وينتشر الفساد، تهدد الحكومة المديرين والموظفين «غير الوطنيين» و «غير المتعاونين» بالاعتقال، بل وبأسوأ من ذلك. ولا يمكن أن تعتبر الحكومة البرنامج الاشتراكي- الشيوعي جزءاً من المشكلة، إذ تصبح غير قادرة على معالجة نفسها إلى أن ينهار الاقتصاد، ومن ثم النظام كله. وهذه خطوات مؤلمة جداً للشعب، خصوصاً الطبقة الفقيرة، التي تمثل نظرياً الجهة الأكثر استفادة من البرنامج الاشتراكي- الشيوعي.

ومن إيجابيات التخطيط الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون، ترسخ مبدأي المرونة والعملية، إذ غُيِّر النموذج الاقتصادي لدى الدول الخليجية مرات عديدة، وفق الحاجة، وبناءً على تشخيص منطقي للاحتياجات وفاعلية الوسائل المتاحة. مثلاً: انتقل الاقتصاد البحريني من الاعتماد على تجارة اللؤلؤ، إلى نهضة النفط، والصيرفة الإسلامية، وأخيراً إلى جهة مستقطبة لرأس المال الدولي. وتخطط السعودية بجدية لإنشاء قطاع سياحي خارج إطار المقاصد الدينية، وتسعى إلى استقطاب المستثمرين الدوليين، ومنح العمال الوافدين بطاقات إقامة.

إذ نتعاطف مع الشعب الفنزويلي، لأنه يعاني أخطاء ارتكبتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، نتمنى أن تكون هذه الأزمة كافية لإقناع من يطرحون سياسة الاشتراكية- الشيوعية بجدية، بأنها سياسة فاشلة.

* نقلا عن الحياة