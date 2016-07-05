برنت ينزل عن 50 دولارا مع المخاوف الاقتصادية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ عاد سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في ظل تركز الأضواء على المخاوف الاقتصادية، إذ يرى محللون كثيرون أن الطلب على الخام سيتعثر هذا العام.

ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 49.47 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت غرينتش أي بانخفاض 66 سنتا توازي 1.3 بالمئة عن آخر سعر له. وهبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا توازي 1.9 بالمئة إلى 48.08 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على توقعات الطلب وعلى الأسعار.

وقال بنك باركليز البريطاني في مذكرة لعملائه "من المرجح أن يؤدي تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية وغموض الأسواق المالية والآثار على قطاعات مهمة في نمو الطلب على النفط إلى تفاقم اتجاهات نمو الطلب الصناعي الباهتة أصلا".