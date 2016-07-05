عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

برنت ينزل عن 50 دولارا مع المخاوف الاقتصادية

المصدر: سنغافورة - رويترز
رابط مختصر

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ عاد سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في ظل تركز الأضواء على المخاوف الاقتصادية، إذ يرى محللون كثيرون أن الطلب على الخام سيتعثر هذا العام.

ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 49.47 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت غرينتش أي بانخفاض 66 سنتا توازي 1.3 بالمئة عن آخر سعر له. وهبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا توازي 1.9 بالمئة إلى 48.08 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على توقعات الطلب وعلى الأسعار.

وقال بنك باركليز البريطاني في مذكرة لعملائه "من المرجح أن يؤدي تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية وغموض الأسواق المالية والآثار على قطاعات مهمة في نمو الطلب على النفط إلى تفاقم اتجاهات نمو الطلب الصناعي الباهتة أصلا".

كلمات دالّة

#أسعار النفط, #اقتصاد, #برميل النفط, #برنت, #تداول

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر