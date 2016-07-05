بريطانيا تستورد 93% من الغاز بحلول 2040

قالت الشبكة الوطنية للغاز اليوم الثلاثاء إن بريطانيا قد تعتمد على الدول الأخرى في الحصول على 93 بالمئة من احتياجاتها من الغاز بحلول عام 2040 إذا كان النمو الاقتصادي ضعيفا ولم تتوفر الأموال الكافية لدعم إنتاج الغاز محليا.

وجاءت التوقعات بشأن الواردات في إطار سيناريو "التقدم البطيء" وهو أحد أربعة سيناريوهات محتملة تضمنها تقرير للشبكة بعنوان "سيناريوهات مستقبل الطاقة في بريطانيا".

وتصدر الشبكة الوطنية تقريرا سنويا عن السيناريوهات المستقبلية لمساعدتها على اتخاذ قرارات خاصة بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية الجديدة وتقديم معلومات للحكومة.

وتستورد بريطانيا حاليا نحو نصف إمدادات الغاز التي تحتاجها، لكن من المتوقع أن ترتفع وارداتها مع تراجع الإنتاج من الاحتياطيات المحلية.

وفي إطار السيناريو "الصديق للبيئة" الذي يتضمن صياغة سياسات وتخصيص استثمارات في قطاع الطاقة لخدمة الأهداف البيئية بعيدة المدى فإن من المتوقع أن ترتفع واردات الغاز إلى 90 بالمئة من الإمدادات بحلول عام 2040.

أما سيناريو "لا تقدم" حيث تسير الأمور كالمعتاد فإن الواردات سترتفع إلى 75 بالمئة. ولم تقدم الشبكة سوى سيناريو واحد تنخفض فيه واردات الغاز إلى 30 بالمئة بحلول 2040.

وبموجب هذا السيناريو تركز سياسات الحكومة على تعزيز الإمدادات المحلية وتمهيد الطريق أمام الوسائل غير التقليدية لاستخراج الغاز مثل الغاز الصخري.

كما بحثت الشبكة الوطنية التطور المحتمل لنظام الكهرباء في بريطانيا. وتوقع التقرير أن تلتزم الحكومة بتعهدها بإغلاق كل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2025 ما لم تصبح مجهزة بتكنولوجيا لاحتجاز وتخزين الانبعاثات.