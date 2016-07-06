أسعار النفط تواجه الضغوط بعد الخروج البريطاني

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي في ظل صعود الدولار والمخاوف الاقتصادية، التي ثارت عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات الخام الأميركية التي تأخر صدورها بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الاثنين الماضي.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 47.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0852 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 4.1 بالمئة أمس الثلاثاء.

ونزل سعر الخام الأميركي 25 سنتا إلى 46.35 دولار للبرميل بعدما هبط خمسة بالمئة ليصل إلى 46.60 دولار للبرميل عند التسوية أمس.

وقد تغير بيانات مخزونات الخام الأميركية مسار القوة الدافعة للسوق إذا أظهرت انخفاض المخزون مجددا، بما يشير إلى بدء انحسار تخمة المعروض.

وأظهر استطلاع لرويترز أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي مع هبوط محتمل لمخزونات البنزين.

ويتوقع المحللون انخفاض مخزونات الخام بواقع 2.5 مليون برميل ومخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل.

ويصدر معهد البترول الأميركي بياناته اليوم الأربعاء لتتأخر يوما عن موعدها المعتاد، بينما أجلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها إلى يوم غد الخميس.

وزاد الدولار أمام سلة من العملات ليجري تداوله مرتفعا 0.1 بالمئة. وأثار قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في المنطقة.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى جديد هو الأدنى في 31 عاما أمام الدولار صباح اليوم الأربعاء بعد تعليق ثلاثة صناديق عقارية بريطانية التداول في مواجهة إقبال المستثمرين على طلب استرداد أموالهم خشية هبوط قيم العقارات البريطانية.