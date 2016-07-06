برنت يتخطى 47 دولارا بعد تكبده خسارة 4%

ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد أن انخفضت في التعاملات الآسيوية في وقت سابق اليوم الأربعاء وسط اضطرابات أوسع بالأسواق نتيجة تنامي المخاوف من التأثير الاقتصادي لتصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 47.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 4.1 بالمئة أمس الثلاثاء.

ونزل سعر الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 46.35 دولار للبرميل بعدما هبط خمسة بالمئة ليصل إلى 46.60 دولار للبرميل عند التسوية أمس.

وارتفعت أسعار النفط قرابة 80 بالمئة عن مستوياتها الأدنى في 12 عاما والتي وصلت إلى 27 دولارا تقريبا لبرنت و26 دولارا للخام الأمريكي في الربع الأول من العام كما أنها مؤهلة لصدمات تتعلق بالإمداد إذ وجه التصويت بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ضربة لآمال النمو العالمي.