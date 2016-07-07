برنت يقترب من 49 دولارا لدى الإغلاق مرتفعا 2 %

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو اثنين في المئة بعدما ساعدت بيانات أمريكية قوية في انتشال العقود الآجلة من خسائرها على مدى يومين برغم تحذير المحللين من أن السوق ستظل على الأرجح تحت ضغط من تخمة إمدادات البنزين والمخاوف الاقتصادية بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر تقرير صناعي أن وتيرة نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو حزيران كانت الأسرع في سبعة أشهر.

وحدت البيانات من المخاوف من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو العالمي فيما عزز الأسهم الأمريكية وأسعار النفط التي خسرت نحو خمسة بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 84 سنتا أو بنسبة 1.75 في المئة عند التسوية إلى 48.80 دولار للبرميل.

وصعد سعر الخام الأمريكي 83 سنتا أو بنسبة 1.78 بالمئة عند التسوية أيضا إلى 47.43 دولار للبرميل.