النفط يتعافى من خسائر حادة أوصلته لأدنى مستوى في شهرين

تعافت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مستردة بعض خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة، عندما هبطت إلى أدنى مستوياتها في شهرين، بفعل بيانات حكومية أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية أقل من توقعات الكثير من المحللين.



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 54 سنتا أو ما يعادل 1.16% إلى 46.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت عقود الخام الأميركي 44 سنتا أو 0.97% إلى 45.58 دولار للبرميل، وفقاً لـ "رويترز".



وجاء صعود الأسعار في التعاملات الآسيوية بعد أن منيت بخسائر بلغت 5% في الجلسة السابقة، على خلفية إظهار بيانات للحكومة الأميركية انخفاضا في مخزونات الخام جاء أقل من معظم التوقعات.



لكن متعاملين قالوا اليوم إن هبوط الـسعار في الجلسة السابقة ردا عن الانخفاض في المخزونات، كان مبالغا فيه، لأن مخزونات الخام هبطت الآن لشهرين متتالين تقريباً كما أن إنتاج النفط الأميركي تراجع مجددا.



وهبط إنتاج الخام الأميريكي بنسبة 12.3% منذ أن سجل أعلى مستوياته في 2015، وبنسبة 8.7% منذ يناير هذا العام ليصل إلى 8.43 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2014 .