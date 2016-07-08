تراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السابع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، مع قيام مصافي التكرير بتقليص الإنتاج، في حين انخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بأول يوليو، تماشيا بذلك مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل. وهذا هو التراجع الأسبوعي السابع على التوالي، بحسب "رويترز".

وانخفضت مخزونات البنزين 122 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين لانخفاض أشد من ذلك قدره 353 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، تراجعت تراجعا طفيفا بلغ 82 ألف برميل.

وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير بثمانية آلاف برميل يومياً، بحسب ما أظهرته البيانات. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 31 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام 808 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.