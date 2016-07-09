تعاملات متقلبة للنفط تعيد برنت دون 47 دولارا

ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا في تعاملات متقلبة لكن خام القياس العالمي برنت تكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر برغم بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وإقبال المستثمرين على تصيد الصفقات وذلك في مواجهة ضعف موسمي في استهلاك الخام.

وارتفعت سوق النفط في البداية نحو واحد بالمئة بعدما سجل الاقتصاد الأميركي أكبر زيادة في الوظائف في ثمانية أشهر في يونيو حزيران وبفعل مخاوف بسبب هجمات جديدة شنها متشددون على منشآت نفط في نيجيريا.

غير أن مكاسب الخام تبددت مع عودة القلق بشأن تخمة الامدادات حيث أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بواقع عشر منصات مع إضافة الشركات منصات جديدة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع.

وأنهت العقود الآجلة لبرنت الجلسة مرتفعة 36 سنتا أو بنسبة 0.8 بالمئة إلى 46.76 دولار للبرميل عند التسوية في تعاملات ترواحت بين 46.15 دولار و47.23 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا عند التسوية إلى 45.41 دولار للبرميل بعدما تراوح خلال الجلسة بين 44.77 دولار و45.97 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان بنحو ثمانية بالمئة خلال الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية لبرنت منذ يناير كانون الثاني وللخام الأميركي منذ فبراير شباط.