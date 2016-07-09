شركات النفط بأميركا تزيد منصات الحفر للأسبوع الخامس

قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات النفط الأميركية زادت عدد المنصات العاملة للأسبوع الخامس في ستة أسابيع، فيما دفع محليين للتكهن بأن العدد بلغ بالفعل أدنى مستوى للهبوط، وإن الإنتاج سيبدأ في الارتفاع في مطلع العام القادم.

وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر أضافت عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو/تموز ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351 انخفاضا من 645 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.

وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 195 هذا العام.

وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.

وتتجه العقود الآجلة للنفط الأميركي لإنهاء الأسبوع الحالي على انخفاض بنحو ثمانية بالمئة قرب 45 دولارا للبرميل، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أشهر بسبب المخاوف الاقتصادية.

لكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار في باقي العام ليجري تداولها دون 47 دولارا وتبلغ 50 دولارا في 2017.

وقال محللون لدى بنك يو.بي.إس السويسري في تقرير "نعتقد أن عدد المنصات النفطية في الولايات المتحدة بلغ أدنى مستوى للهبوط في أواخر مايو عند حوالي 316 منصة. ونتوقع أن يبدأ إنتاج النفط الأميركي الصعود في فبراير 2017 من أدنى مستوى يبلغ نحو 7.735 مليون برميل يوميا".