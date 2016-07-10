مصر تنتهي من توصيل الغاز لـ7.6 مليون وحدة سكنية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها رفعت عدد لوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها إلى نحو 7.6 مليون وحدة سكنية.

وأكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد أحد المشروعات الاستراتيجية وركيزة أساسية في برنامج الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ويمثل أحد الحلول المهمة لترشيد دعم الوقود بما يمثله من خفض في الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز .

وأشار تقرير تلقاه الوزير من المهندس جمال حجازي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، إلى أن إجمالي ما تم توصيله خلال العام المالي 2015/2016 في 25 محافظة على مستوى الجمهورية بلغ 715 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية منها حوالي 130 ألف وحدة سكنية بالصعيد بالمقارنة بنحو 710 ألف وحدة سكنية خلال العام السابق.

وهو يمثل أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981 ،

وأضاف التقرير أن عدد الشركات التي قامت بأعمال التوصيل بلغت 14 شركة منها 6 شركات تابعة لقطاع البترول قامت بتنفيذ حوالي64% من إجمالي الأعمال و8 شركات تابعة للقطاع الخاص قامت بتنفيذ نسبة 36%.

وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 34 مدينة وقرية دخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام وهى ميت حبيش ومحلة مرحوم بالغربية، منية سندوب وميت عنتر بالدقهلية ، قرية أبنهس وقرية هورين بالمنوفية ، الخصوص وعرب العبايدة بالقليوبية ، شرق الأقصر بالأقصر ، عزبة صفية وافلاقة والعمدة والرحمانية وكينج عثمان والبيضا البلد ودبورة والخضرا وخربتها ونكلا بالبحيرة ، الفتح ومنقباد وابنوب بأسيوط ، تله بالمنيا ، الكوم الأحمر والروضة ومركز ناصر ببنى سويف ، عزبة البرج وضرغام كفر سعد بدمياط ، قلين بكفر الشيخ ، جرجا بسوهاج ، شرق قنا بقنا ، مدينتي بالقاهرة ومنشية البكاري بالجيزة .

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى حوالي 7.6 مليون وحدة سكنية.