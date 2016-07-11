برنت يهبط دون 47 دولاراً رغم مؤشرات توازن السوق

هبطت أسعار النفط الخام في بداية التعامل بآسيا اليوم الاثنين مقتربة من أدنى مستوى لها منذ شهرين بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي على الرغم من تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن سوق النفط أصبحت أكثر توازنا.



ووفقا لوكالة "رويترز" هبط سعر خام برنت تسليم سبتمبر 22 سنتا إلى 46.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 2247 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.



وارتفع برنت عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتا بعد أن سجل الاقتصاد الأميركي أكبر ارتفاع في مجال الوظائف منذ ثمانية أشهر في يونيو ونتيجة مخاوف من شن متشددين هجمات جديدة على البنية الأساسية النفطية في نيجيريا .



وهبط سعر الخام الأميركي تسليم أغسطس 27 سنتا إلى 45.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 27 سنتا عند الإغلاق يوم الجمعة.



وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي يوم أمس الأحد إن سوق النفط أصبحت أكثر توازنا كما استقرت الأسعار.