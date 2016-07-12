إيران ترفع حصتها من الخام لأكثر من 2.5 مليون برميل

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن إيران عززت صادراتها النفطية إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن صادرات الجمهورية الإسلامية من الخام باتت قريبة حاليا من المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات.

وبسحب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية "شانا"، فإن الصادرات النفطية الإيرانية ارتفعت إلى مليونين و568 ألف برميل يوميا في شهر وتحديداً من 21 مايو إلى 20 يونيو.

وحددت شركة النفط الوطنية الإيرانية سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف للمشترين في آسيا عند 45 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر أغسطس ، بانخفاض قدره 40 سنتا عن الشهر السابق حسبما قالت مصادر مطلعة.

من جهة أخرى، قالت وكالتا فارس وتسنيم الإيرانيتان للأنباء إن أعلى هيئة استشارية اقتصادية في البلاد وافقت اليوم الثلاثاء على العقد الإيراني الجديد للنفط والغاز.

وتأسست الهيئة التي تعرف باسم "مقر الاقتصاد المقاوم" في العام الماضي ويرأسها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري.