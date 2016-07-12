السعودية تستثمر 900 مليار دولار بالطاقة خلال 5 سنوات

كشف تقرير اقتصادي عن تصدّر السعودية لدول الشرق الأوسط في استثمارات الطاقة، التي ستشهدها دول المنطقة، بحوالي 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 145 مليار دولار، عن مثيلتها السابقة.

وأوضح تقرير "أربيان بيزنس" الذي نشر حديثاً، أن السعودية تتمتع بخطة طموحة على المدى المتوسط للاستثمار في مجال الطاقة؛ لمواكبة الزيادة السنوية في الطلب، وتأتي بعدها الإمارات، والكويت، والعراق، وإيران.

وأشار التقرير إلى أنه تم بالفعل إقرار مشروعات بـ289 مليار دولار، والباقي بحوالي 611 مليار دولار، يجرى التخطيط لها بالفعل.

ولفت التقرير في الوقت ذاته، إلى أن التمويل يمثل عقبة كبيرة في طريق التنفيذ، في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط، مشيرا إلى أنه رغم الشكوك في القدرة على الإنجاز فإن الزيادة في استثمارات الطاقة تبلغ حوالي 19 %، منوها إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 20% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله.

وذكر التقرير أنه رغم انخفاض أسعار واستثمارات قطاع النفط، فإن جزءا كبيرا من الإيرادات سيخصص في الأعوام المقبلة لمشروعات الطاقة، وتخطط دول الخليج لاستثمار 100 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة، خلال السنوات الخمسة القادمة على الأقل.