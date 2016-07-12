رهان المستثمرين بتراجع الأسعار يعيد برنت صوب 46 دولاراً

ظلت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى لها منذ شهرين وذلك في الوقت الذي فقد فيه متعاملون ماليون الثقة في الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة محولين مراكزهم توقعا لتراجع الأسعار.



وبلغ سعر تعاقدات خام برنت 46.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش متراجعا 12 سنتا عن سعر إغلاقه السابق وقرب أدنى مستوى وصل إليه منذ شهرين والذي سجله في اليوم السابق وهو 45.90 دولار.



وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا إلى 44.63 دولار للبرميل.



وقال محللون إن الأسعار تراجعت بسبب متعاملين ماليين قاموا بتغيير مراكزهم من المراهنة على أسعار النفط إلى مراكز تستفيد من هبوط السعر.



وخفضت صناديق تحوط ومديرون ماليون آخرون مراهناتهم بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام بواقع 22 مليون برميل خلال الأيام السبعة التي انتهت في الخامس من يوليو.



