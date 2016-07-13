الصالح: استراتيجية "أوبك" نجحت في دعم توازن الأسواق

توقع وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى مستويات بين 50 و60 دولاراً للبرميل حتى عام 2018 على الأقل، مع ارتفاع مستويات الطلب العالمية، ما سيؤدي إلى استيعاب تخمة المعروض النفطي.

وقال الصالح إن منظمة أوبك عليها أن تتمسك باستراتيجية ضخ النفط عند المستويات القياسية، وإن هذه الاستراتيجية نجحت في دعم وإعادة التوازن إلى أسواق النفط.

كما توقع الصالح أن الطلب سيرتفع خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف أن بلاده تضخ النفط عند طاقتها القصوى البالغة ثلاثة ملايين برميل يومياً منذ بداية العام الحالي.