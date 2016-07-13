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الكويت تتجه لبيع حصص أقلية في 4 وحدات بشركة البترول

المصدر: العربية.نت
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تعتزم الكويت بيع حصص أقلية في أربع وحدات في شركة البترول الكويتية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من رؤوس الأموال العالمية وتحسين مستوى الكفاءة في القطاع الأهم في الاقتصاد الكويتي.

وقال وزير البترول بالوكالة أنس الصالح إن الحكومة تخطط لطرح أسهم تتراوح بين 20 و30% من الوحدات الدولية وأذرعة الشحن والأسلحة الكيمياوية في شركة البترول الكويتية، دون تحديد المدة الزمنية للطرح.

وأضاف الصالح أن الحكومة ستبقي على أغلبية الحصص وحق السيطرة رغم قرار الخصخصة.

هذا وقال وكيل وزارة المالية إن الحكومة لن تخصخص الوحدات الإنتاجية لشركة البترول، بل ستقتصر خطط الخصخصة على الوحدات الخدماتية فقط.

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