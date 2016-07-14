مكاسب محدودة للنفط بسبب مخاوف من تنامي تخمة المعروض

صعدت أسعار النفط الخام اليوم الخميس معوضة بعض خسائرها الكبيرة في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب تنامي القلق من تخمة المعروض العالمي من النفط بعد إصدار وكالتين كبيرتين تقارير متشائمة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 46.74 دولار للبرميل في حسن صعد الخام الأميركي 43 سنتا إلى 45.18 دولار للبرميل.

ودفع التقييم المتشائم لأسواق النفط من وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء برنت والخام الأميركي للانخفاض بأكثر من 4% بحلول التعاملات.

وكانت أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن تخمة المعروض العالمي من النفط مستمرة، وأنها تعوق تحسن أسعار النفط الخام برغم النمو القوي في الطلب والانخفاض الكبير في الإنتاج خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

من جهة أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بشكل أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير لأعلى مستوى منذ يناير وزادت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع.

وقالت إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل، حسبما جاء في مسح أجرته رويترز.