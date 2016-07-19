برنت يتراجع لـ46.7 دولار بعد مخاوف من تنامي الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع تغلب القلق بشأن وفرة في إمدادات الخام والمنتجات المكررة على انخفاض متوقع في إنتاج النفط الصخري الأميركي وتوقعات بانخفاض آخر في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وهبطت أسعار النفط بما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة بعد أن اتضح أن مخاوف من عرقلة محتملة في الإمدادات بعد انقلاب فاشل في تركيا لا أساس لها.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر المزيد من الانخفاض في المخزونات.

ومن المتوقع أيضا أن يهبط إنتاج النفط الصخري الأميركي في أغسطس/آب لتاسع شهر على التوالي بمقدار 99 ألف برميل ليصل إلى 4.55 مليون برميل يوميا/ وفقا لتقرير عن نشاط الحفر النفطي في الولايات المتحدة صدر يوم الاثنين.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 18 سنتا إلى 46.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة على خسائر بلغت 65 سنتا أو 1.4 بالمئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا إلى 45.03 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الاثنين منخفضة 71 سنتا أو 1.6 بالمئة.