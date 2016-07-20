إيجاس: 4 شركات مهتمة بمناقصة استئجار سفينة ثالثة للغاز

قال مسؤول رفيع في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية، اليوم الأربعاء، إن أربع شركات عالمية قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة بمناقصة استئجار بلاده لسفينة ثالثة للتغييز.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "أربع شركات من بينها هوج النرويجية وإكسلريت الأميركية وبي.دبليو جاس النرويجية-السنغافورية سحبت كراسة الشروط".

ورفض المسؤول ذكر اسم الشركة الرابعة.

واستأجرت مصر سفينتين للتغييز، إحداهما في أبريل/نيسان 2015 من شركة هوج، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام من شركة بي.دبليو جاس.

وقال المسؤول "باب التقدم بالعروض مفتوح حتى نهاية الأسبوع المقبل على أن يتم البت في العروض في الفترة بين نهاية أغسطس وأول سبتمبر".

وتهدف مصر من استئجار السفينة الثالثة للتغييز إلى سد احتياجات المصانع واحتياجات قطاع الكهرباء المستقبلية من الغاز. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.