"أرامكو" تضخ 13.3 مليار دولار بمشروع "الفاضلي" للغاز

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، عن توقيع أربعة عقود هندسية مع شركات، من بينها السعودية للكهرباء وانجي الفرنسية لبناء مشروع محطة الفاضلي لمعالجة الغاز.

وقالت أرامكو إن المتوقع استكمال المشروع البالغة قيمته 50 مليار ريال، ما يعادل 13.3 مليار دولار بنهاية 2019. وكانت الشركة وقعت أواخر العام الماضي عقودا أخرى للمشروع.

ويضم المشروع إنشاء محطة للكهرباء بطاقة 1500 ميغاوات. ومن المقرر أن يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة لأكثر من 17 مليار قدم مكعبة معيارية بحلول 2020.