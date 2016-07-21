برنت يرتفع عند 47 دولاراً مع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما أعلنت وزارة الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام للأسبوع التاسع على التوالي على الرغم من أن الزيادة غير المتوقعة في إمدادات البنزين ساهمت في كبح المكاسب.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر أيلول - وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق - 18 سنتا إلى 45.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش. وانتهى تداول عقود أغسطس آب أمس الأربعاء بعدما زادت 29 سنتا أو ما يعادل 0.7% لتبلغ عند التسوية 44.94 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 22 سنتا إلى 47.39 دولار للبرميل. وكان عقد سبتمبر أيلول زاد 51 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 47.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.



وهبطت مخزونات الخام الأميركية بواقع 2.3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 يوليو تموز، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



لكن الإدارة قالت إن مستوى المخزونات البالغ 519.5 مليون برميل هو مستوى تاريخي مرتفع في مثل هذا الوقت من العام.



وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 911 ألف برميل مقابل توقعات ببقائها دون تغير يذكر بحسب إدارة معلومات الطاقة.