تسعير خام دبي خصم 0.25 دولار عن الخام العماني

قالت دائرة شؤون النفط بدبي اليوم الخميس إن الإمارة حددت فرق السعر الرسمي لشحنات أكتوبر/تشرين الأول من خام دبي بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العماني.



ويطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر/تشرين الأول في نهاية اغسطس/آب وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر/تشرين الأول.