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تسعير خام دبي خصم 0.25 دولار عن الخام العماني

المصدر: سنغافورة - رويترز
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قالت دائرة شؤون النفط بدبي اليوم الخميس إن الإمارة حددت فرق السعر الرسمي لشحنات أكتوبر/تشرين الأول من خام دبي بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العماني.

ويطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر/تشرين الأول في نهاية اغسطس/آب وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر/تشرين الأول.

كلمات دالّة

#نفط, #دبي, #عمان, #طاقة, #أسواق

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