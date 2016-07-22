النفط يواصل خسائره مع تعاظم المخاوف من تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة اليوم الجمعة، لتواصل الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الجلسة السابقة مع إعادة تقييم المستثمرين لبيانات أميركية تبرز التخمة في المعروض، فضلا عن ارتفاع صادرات الخام العراقية.



وبدأت تخمة معروض النفط العالمي في الانحسار، لكن استعادة التوازن في السوق يستغرق فترة أطول مما توقعها الكثيرون، في ظل الكميات الضخمة المخزنة في الصهاريج والناقلات.



وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.3% إلى 46.07 دولار للبرميل، بعدما أغلق منخفضا 2.1% في الجلسة السابقة. ويتجه برنت لتكبد خسارة أسبوعية تزيد نسبتها على 3%.



ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.6% إلى 44.50 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 2.2%.



وساهم تراجع الدولار في دعم أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة. ونزل الدولار أمام سلة من العملات اليوم الجمعة، وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه بينما يتراجع الإنتاج الأميركي فإن مخزونات الخام تبلغ مستويات مرتفعة تاريخية بوصولها إلى 519.5 مليون برميل في هذا الوقت من السنة.



وزاد إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة بواقع 2.62 مليون برميل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 2.08 مليار برميل، مع ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين بلغ 911 ألف برميل خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه الاستهلاك عادة.



وفي الشرق الأوسط أفادت بيانات تحميل ومصدر بالقطاع إلى أن صادرات النفط العراقية تتجه للارتفاع في يوليو، بما يضع إمدادات المعروض من ثاني أكبر منتج في أوبك على مسار النمو من جديد، بعد انخفاضها على مدى شهرين.



وبلغ متوسط صادرات النفط من جنوب العراق في أول 21 يوما من يوليو 3.28 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات التحميل التي ترصدها "رويترز" ومصدر بالقطاع. ويزيد ذلك عن متوسط يونيو الذي بلغ 3.18 مليون برميل يوميا.