برنت يخسر 4% متراجعا لمستويات 45 دولارا

تراجعت أسعار النفط الخام عند التسوية وخسرت أربعة بالمئة خلال الأسبوع بأكمله بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي فيما زاد مخاوف المستثمرين من تخمة الامدادات العالمية.

كانت الأسعار منخفضة بالفعل قبل صدور البيانات- إذ هبط برنت لأدنى مستوى في شهرين- مع استعداد المستثمرين لنمو متوقع في صادرات النفط العراقي.

وزادت الخسائر بعدما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن المنتجين الأمريكيين زادوا عدد الحفارات العاملة بواقع 14 هذا الأسبوع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 371.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 45.69 دولار للبرميل بعدما نزل إلى 45.17 دولار في وقت سابق مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 مايو ايار.

وخلال الأسبوع خسر برنت أربعة بالمئة. ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 1.3 بالمئة عند التسوية أيضا إلى 44.19 دولار للبرميل. وخسر خلال الأسبوع 3.8 بالمئة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر فيما أثر أيضا على الطلب على النفط- المقوم بالعملة الأمريكية- من جانب حائزي العملات الأخرى.

وأفادت بيانات تحميل ومصدر بالقطاع أن صادرات النفط العراقية تتجه للارتفاع في يوليو تموز بما يضع إمدادات المعروض من ثاني أكبر منتج في أوبك على مسار النمو من جديد بعد انخفاضها على مدى شهرين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه بينما تراجعت المخزونات الأمريكية إلا أنها عند مستويات مرتفعة تاريخية بوصولها إلى 519.5 مليون برميل في هذا الوقت من السنة.

وفضلا عن ذلك قال متعاملون إن شركة جينسكيب المتخصصة في معلومات السوق أشارت إلى زيادة بواقع 725 ألفا و176 برميلا خلال الأسبوع المنتهي في 19 من يوليو تموز في مخزونات مركز كاشينج لتسليم عقود الخام الأمريكي في أوكلاهوما.

وشجع هبوط الأسعار في الولايات المتحدة التجار على إرسال الوقود الأمريكي إلى أوروبا فيما زاد الامدادات بالمنطقة.