بعد صراع لـ3 أعوام.. متى تستأنف ليبيا تصدير النفط؟

قال متحدث رسمي إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا سيبدأ رفع حصار عن موانئ نفطية في شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة لكن استئناف الصادرات سيتوقف على حالة الموانئ.

ويحاصر الحرس منذ فترة طويلة الموانئ الشرقية الرئيسية راس لانوف والسدر والزويتينة ولم تتحقق وعود صدرت في وقت سابق هذا العام بإعادة فتحها.

وعطلت نزاعات عمالية والصراع السياسي والمخاطر الأمنية إنتاج النفط الليبي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويتأرجح إنتاج البلد العضو بمنظمة أوبك دون ربع مستواه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

وراس لانوف والسدر أكبر مرفأين للصادرات في ليبيا وتبلغ طاقتهما الاستيعابية 600 ألف برميل يوميا. لكنهما تضررا بسبب القتال في البلاد.

وقال مصدر مطلع على عمليات النفط في ليبيا إن الأمر سيستغرق خمسة أسابيع لرفع طاقتهما التصديرية إلى 100 ألف برميل يوميا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفأين وبعض الحقول التي تغذيهما.

وأضاف أن الصادرات النفطية الأولية ستذهب إلى مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا. وتعمل المصفاة بنصف طاقتها بسبب نقص الخام.

وقال زعيم حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي إبراهيم الجضران إنه يؤيد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لمحاولة إنعاش الإنتاج.