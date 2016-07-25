اليابان تقرض "مصافي الجنوب" العراقية 2.1 مليار دولار

كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، عن موافقة الحكومة اليابانية على إقراض شركة مصافي الجنوب مبلغ مليارين و100 مليون دولار لتطوير مصفى البصرة في الشعيبة غرب المحافظة بهدف رفع سقف إنتاج وقود البنزين ومشتقاته.

وقال الفارس في حديث لوسال إعلام محلية إن "القرض الياباني تبلغ نسبة فائدته 2% ويدفع على مدى 40 عاماً، مبينا أن الحكومة اليابانية ستقوم بتمويل القرض خلال الأشهر المقبلة بعدما تتسلم دراسة الجدوى للمشروع واستكمال كافة الإجراءات والموافقات الخاصة من حكومة العراق الاتحادية".

وأوضح أن "المشروع يهدف لتطوير المصفى والوصول به إلى طاقة إنتاجية عالية، تشمل إنتاجا يوميا بواقع 4500 طن من البنزين المحسن، و27 ألف برميل من زيت الوقود، و40 ألف برميل من زيت الغاز المهدرج، و500 طن يومياً من الغاز السائل وفق المواصفات العالمية".

وأكد الفارس أن "هذا المشروع سيسد حاجة السوق المحلية من صنوف الوقود رغم الأزمة المالية التي يمر بها البلد، في حين يستورد العراق الآن المشتقات النفطية من دول الجوار".