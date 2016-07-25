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برنت يهبط عند 45 دولاراً بعد مخاوف من وفرة المعروض

المصدر: طوكيو - رويترز
منصة للنفط الأميركي
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هبطت أسعار النفط الخام بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في آسيا لتستقر عند مستوى غير بعيد عن أدنى مستوى لها منذ شهرين، والذي وصلت إليه خلال جلسة التعامل السابقة وسط مخاوف من وفرة عالمية من المعروض من النفط.

وساعد ارتفاع الدولار وارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على تخفيف الضغط عن التعاقدات الآجلة للنفط الخام.

وهبط سعر خام برنت تسليم سبتمبر/أيلول أربعة سنتات إلى 45.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 2243 بتوقيت غرينتش يوم الأحد بعد هبوطه 51 سنتا عند الإغلاق يوم الجمعة. وهبطت أسعار عقود برنت يوم الجمعة إلى 45.17 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 مايو/أيار.

وهبطت أسعار الخام الأميركي تسليم سبتمبر/أيلول خمسة سنتات إلى 44.14 دولار للبرميل بعد هبوطه 56 سنتا عند الإغلاق يوم الجمعة.

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#أسواق, #اقتصاد, #طاقة, #برنت, #نفط

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