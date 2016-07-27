النفط يتجه صوب أكبر هبوط وأول خسارة شهرية في 2016

تراجعت أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية انخفاض مخزونات النفط الأسبوعية بوتيرة أقل من المتوقع، ما أذكى المخاوف من تأثر الأسعار سلباً باستمرار تخمة المعروض.

ويتجه خام القياس العالمي مزيج برنت لتكبد أول خسارة شهرية منذ يناير، وأكبر هبوط من نوعه منذ بداية 2016. وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 49 سنتا إلى 44.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 26 سنتا إلى 42.66 دولار للبرميل، مقتربا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 42.36 دولار للبرميل الذي سجله أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات أسبوعية من معهد البترول الأميركي مساء أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بواقع 827 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، مقارنة مع توقعات بهبوطها 2.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بياناتها لمخزونات النفط - والتي تحظى بمتابعة وثيقة - في وقت لاحق اليوم.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض في الأمد القريب مع استمرار تخمة المعروض في حين يتباطأ نمو الطلب.