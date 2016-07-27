مخزونات الخام الأميركي تتراجع بـ827 ألف برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين مقابل ارتفاع مخزونات نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بنحو 827 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو إلى 520 مليوناً، بينما توقع المحللون هبوطها بـ 2.3 مليون برميل.

ونزلت مخزونات البنزين بواقع 423 ألف برميل، في حين توقع المحللون زيادة قدرها 36 ألف برميل، وذلك في استطلاع أجرته رويترز.

وذكر معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 292 ألف برميل مقارنة مع توقعات بزيادة 714 ألف برميل.