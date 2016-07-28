النفط يخسر 3% عقب زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط الخام 3% أمس الخميس، وسجل الخام الأميركي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد صدور بيانات رسمية بشأن مخزونات النفط الأميركية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين، بسبب ضعف الطلب خلال ذروة موسم السفر في الصيف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وصعدت مخزونات البنزين 452 ألف برميل، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز تشير إلى زيادة بواقع 40 ألف برميل.

وزادت خسائر النفط مع صعود الدولار بعدما ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي أشار فيه إلى تراجع المخاطر التي تواجه آفاق الاقتصاد الأميركي في المدى القريب، وهو ما يعني زيادة محتملة في سعر الفائدة هذا العام.

وهبط سعر الخام الأميركي دولارا أو 2.3% عند التسوية إلى 41.92 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 41.68 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ 20 من أبريل.

وانخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 3.1% إلى 43.47 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 43.33 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ العاشر من مايو.