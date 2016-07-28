الإمارات تخفض أسعار البنزين والديزل في أغسطس

قالت وزارة الطاقة في دولة الإمارات، إنها ستخفض الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في أغسطس القادم وذلك بعد رفعها في الأشهر الـ4 الماضية نظرا لارتفاع أسعار البترول العالمية، بحسب بيانات على موقع الوزارة.

وسينخفض سعر لتر البنزين 95 إلى 1.62 درهم أيّ 44 سنتاً في بداية الشهر المقبل من 1.77 درهم، أما السعر المحلي لوقود الديزل فسيتراجع إلى 1.76 درهم أيّ 48 سنتاً من 1.85 درهم، بحسب بيانات على موقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن سعر لتر البنزين 91 سينخفض 8.8% إلى 1.55 درهم من 1.70 درهم.

وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو من العام الماضي، إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهرياً، وفقاً للاتجاهات العالمية.

ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إذا كانت ستلغي الدعم بالكامل، مشيرةً إلى أن أسعار الوقود ستتحدد بناءً على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 50% من أدنى مستوى في عدة سنوات، والذي بلغته في يناير الماضي؛ بسبب مخاوف من تخمة المعروض من الخام.