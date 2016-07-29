إعادة فتح ميناءي نفط ليبيين استعداداً لاستئناف التصدير

أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنه ستتم إعادة فتح ميناءي السدر وراس لانوف، اليوم الجمعة، لبدء تصدير النفط الخام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية أسامة الحضيري، أمس الخميس لوكالة "فرانس برس"، إن "ميناءي راس لانوف والسدر سيعاد فتحهما من أجل استئناف تصدير النفط الخام".

وأوضح أن "استئناف التصدير سيتم الجمعة رغم أن 48% من الخزانات قد لحقت بها أضرار".

وتم إغلاق هذين الميناءين منذ يناير 2016 بعد أن اشتعلت النيران في خزاناتهما جراء هجمات تنظيم "داعش".

وقال الحضيري إن الاتفاق الذي سمح بإعادة فتح الميناءين قد تم التوصل إليه بعد زيارة أعضاء المجلس الرئاسي موسى الكوني ومحمد كجمان وأحمد حمزة إلى البريقة، حيث كان في استقبالهم إبراهيم جضران آمر حرس المنشآت النفطية.

ونص الاتفاق على أن تضمن حكومة الوفاق صرف رواتب لحرس المنشآت، وبناء مستشفيات ومدارس في مناطق الهلال النفطي، على أن يكون التصدير فقط لصالح حكومة الوفاق.

وأوضح الحضيري أن "شحنة من 400 ألف برميل تم تصديرها الثلاثاء من مرسى البريقة إلى إيطاليا"، إذ أن هذا الميناء النفطي الواقع في شرق ليبيا لم يتم إغلاقه.

وتسببت النزاعات السياسية والمسلحة في ليبيا، أغنى الدول الإفريقية بالنفط، في تراجع معدلات الإنتاج لتبلغ حاليا نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كانت تبلغ نحو مليون ونصف مليون برميل بعيد انتفاضة 2011.