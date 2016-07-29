النفط في أدنى مستوى منذ أبريل وعودة قوية لصادرات إيران

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إلى مستويات جديدة، هي الأدنى منذ أبريل، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينذر بتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة.



وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.51 دولار الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش، منخفضا 19 سنتا أو 0.4% عن مستواه عند التسوية السابقة.



وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.6% إلى 40.88 دولار للبرميل، لينزل عن 41 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.



وهبط الخامان نحو 20% من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو.



وقفزت صادرات الخام الإيراني إلى المشترين الرئيسيين في آسيا، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية 47.1% في يونيو، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 1.72 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.



وتمثل هذه القفزة في المبيعات علامة جديدة على أن مساعي طهران لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها تحت وطأة العقوبات الدولية تؤتي ثمارها، وفقاً لـ "رويترز".



وبسبب وفرة المعروض الحالية قال بنك غولدمان ساكس الأميركي هذا الأسبوع إنه لا يتوقع انتعاشا كبيرا للأسعار قريبا.



وقال البنك: "ما زلنا نتوقع أن تظل أسعار النفط محصورة في نطاق بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل حتى منتصف 2017 مع ميل مخاطر الأمد القريب إلى الاتجاه النزولي".



غير أن بعض المحللين قالوا إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة مبالغ فيها، خصوصا وأن الطلب لا يزال قويا رغم المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.