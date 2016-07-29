"أرامكو" تدشن أكبر منصة نفط بحرية مصنّعة محلياً

دشنت "أرامكو" السعودية أمس الخميس أكبر منصة لأعمالها البحرية، المصنعة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وستثبت في حقل المرجان المغمور بمياه البحر، حيث ستستقبل المنصة إنتاج 8 منصات بحرية أخرى تحتوي على آبارٍ للزيت المنقول عبر الأنابيب إلى المعمل رقم 2 لفرز الغاز من الزيت في حقل المرجان.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في "أرامكو السعودية" المهندس أحمد السعدي، أن "تدشين هذه المنصة البالغ وزنها 3500 طن يمثل إنجازاً كبيراً لاستراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى تطوير مواردها النفطية البحرية، ضمن إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء)، إذ سيساعد هذا المرفق في بناء ودعم قدرات التصنيع المحلية"، مشيراً إلى أن تصنيع "منصة المرجان تي بي-9" جزء من مقاولة أسندت لاتحاد شركتي "سايبم" و"ستار" وتشمل تصنيع وتركيب 4 منصات لإنتاج النفط وما يرتبط بها من خطوط الأنابيب والكابلات الكهربائية.

يذكر أن تصنيع هذ المشروع استغرق أكثر من 800 ألف ساعة عمل مباشرة، أسهمت القوى العاملة الوطنية بنسبة 20% منها، علاوة على توفير التدريب الفني والإداري للخريجين الشباب السعوديين، حيث يعد تطوير القوى العاملة السعودية والاستفادة من الموارد السعودية في تنفيذ مشاريع "أرامكو السعودية" عنصراً أساسياً لنجاح برنامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة الاقتصادية للمملكة، كما يوضح هذا الإنجاز أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة المحلية من أجل التنفيذ الناجح للمشاريع المعقدة واسعة النطاق، المقرر إنجازها في الحقول الواسعة التي تُشغِّلها "أرامكو السعودية" في الخليج العربي، مع رفع نسبة الاستفادة من القوى العاملة والخبرات السعودية إلى أقصى مستوى ممكن تمشياً مع خطة التحول الوطني.