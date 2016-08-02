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روسيا ترفع إنتاجها النفطي إلى 10.85 مليون برميل يومياً

المصدر: موسكو - رويترز
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام بلغ 10.85 مليون برميل يوميا في يوليو، مرتفعاً بشكل طفيف من 10.84 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وبلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 44.43 مليار متر مكعب الشهر الماضي - أو 1.43 مليار متر مكعب يومياً - ارتفاعا من 42.20 مليار متر مكعب في يونيو.

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