النفط يقفز بعد تراجع مخزونات البنزين الأميركية

قفزت أسعار النفط الخام بنحو اثنين في المئة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار الخام الأميركية فوق 40 دولارا للبرميل مجددا بعد بيانات للحكومة الأميركية أظهرت انخفاضا أكبر من التوقعات في مخزونات البنزين طغت على أثر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل، بحسب رويترز.

وهوت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض بواقع 200 ألف برميل.

وبحلول الساعة 1555 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا إلى 40.21 دولار للبرميل. كان سعر التسوية يوم الثلاثاء دون 40 دولارا للمرة الأولى منذ ابريل/نيسان.

وزاد خام برنت 62 سنتا إلى 42.42 دولار. وسجل الخام أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عندما بلغ 41.51 دولار في اليوم السابق.