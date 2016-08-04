النفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بفعل تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب في وقت سابق من الجلسة اليوم الخميس وفي اليوم السابق مع تضرر الأسواق جراء فائض الإنتاج والكميات الكبيرة من النفط الخام غير المباع ووفرة المنتجات النفطية المكررة.

وبحلول الساعة 0942 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 42.77 دولار للبرميل بانخفاض 33 سنتا عن آخر إغلاق وأقل من أعلى مستوى للتداول خلال اليوم عند 43.65 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 40.69 دولار للبرميل بانخفاض 14 سنتا بعد وصوله لأعلى مستوى خلال اليوم عند 41.41 دولار للبرميل، وزيادته 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الوقود الأميركية انخفضت 3.26 مليون برميل إلى 238.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات بسحب حوالي 200 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام زادت 1.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاضها.