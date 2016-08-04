نمو إنتاج العراق النفطي إلى 4.632 مليون برميل يومياً

ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام في يوليو تموز ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني مع عودة الإمدادات تدريجيا إلى مسارها الطبيعي، برغم انخفاض أسعار النفط والنزاع مع تنظيم "داعش".

وقالت شركة تسويق النفط‭‭‭ ‬‬‬العراقية (سومو) في بيان اليوم الخميس إن العراق ضخ 4.632 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو تموز ارتفاعا من 4.559 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات رسمية أن العراق أنتج 4.775 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤولون يوم الاثنين إن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية للعراق زادت إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو تموز مقابل 3.175 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران برغم اضطراب صادرات الجنوب بسبب تسرب في خط أنابيب.

ويتوقع مسؤولون عراقيون ومحللون في قطاع النفط المزيد من النمو في صادرات العراق في العام الحالي، برغم أنه سيكون بوتيرة أبطأ عن العام الماضي عندما حقق العراق أكبر زيادة في الإمداد ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وحذرت شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق من أن مشروعات زيادة الإنتاج ستتأخر إذا خفضت بغداد الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط والحرب على تنظيم "داعش".

وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات من أوبك زادت إلى 33.41 مليون برميل يوميا في يوليو تموز مقابل 33.31 مليون برميل في يونيو حزيران.

وكان إنتاج يوليو تموز الذي أعلنته سومو أعلى من الإنتاج العراقي الذي قدره المسح بنحو 4.32 مليون برميل يوميا.