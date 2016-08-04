واردات النفط الأميركية تقفز لأعلى مستوى منذ العام 2012

قفزت واردات النفط الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2012، لتصل إلى 8 ملايين و740 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 3.6% عن الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة أن زيادة الواردات استمرت للأسبوع الثالث على التوالي، فيما يتراجع الإنتاج من داخل الولايات المتحدة، لتتفوق الواردات النفطية على الإنتاج المحلي للمرة الأولى منذ يناير من العام 2014.

وتراجع الإنتاج الأميركي بنحو مليون برميل يومياً في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بمعدل 800 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير لتحوّل الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الواردات أكثر من الإنتاج المحلي.