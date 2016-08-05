روسيا: لا طلبات رسمية من "أوبك" لاجتماع جديد

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا لم تتلق أي طلبات رسمية من منظمة "أوبك" أو تحديداً من فنزويلا العضو في المنظمة بشأن اجتماع جديد بين دول "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء فيها.



وكان وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديلبينو قد تحدث إلى محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك"، في خطوة لترتيب اجتماع جديد بين المنتجين من "أوبك" وخارجها بما في ذلك روسيا على أمل تعزيز أسعار النفط العالمية.