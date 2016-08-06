إيران.. حريقان بمنشآت الغاز والنفط خلال 24 ساعة

وقع انفجار في أنبوب للغاز قرب بلدة كناوة التابعة لمحافظة بوشهر الإيرانية.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع لم يستطيعوا السيطرة على الحريق.

وجرى نقل 4 عمال بين قتيل ومصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، وطالبت السلطات الإيرانية أهالي المنطقة المجاورة للانفجار بسرعة مغادرة منازلهم بسبب مخاوف من انتقال الحرائق للأنبايب القريبة.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين أن خط الأنبوب متصل بشبكة كبيرة من خطوط الغاز، ما يجعل السيطرة على الحريق صعبة جداً، بحسب الرياض الإلكتروني.

من جهتها، قالت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن حريقا شب في مصفاة أبادان، أكبر مصفاة نفطية في البلاد، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن حبيب الله أبو الحسيني، العضو المنتدب للمصفاة قوله، إن الحريق شب في قطاع التقطير 80 بالمصفاة. وقال إن الحريق كان بسبب تسرب في أحد الأنابيب.

وتقع المصفاة في أبادان في جنوب غرب إيران، وتبلغ طاقتها 429 ألف برميل يوميا.