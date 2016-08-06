عقود برنت عند 44 دولاراً بضغط من قوة الدولار

تراجعت أسعار النفط الخام قليلا بعدما حصل على دعم من عمليات تغطية مراكز بيع عوضت بعض الضعف الذي عانى منه في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار بعد صدور بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.

وقفز الدولار في وقت سباق بعد صدور البيانات التي أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في الوظائف بالولايات المتحدة في يوليو/تموز وتحسن الأجور فيما يعزز احتمال رفع الفائدة الأميركية هذا العام.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يقلص الطلب عادة على تلك السلع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر/أيلول 13 سنتا أو 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 41.80 دولار للبرميل بعدما هوت في وقت سابق بنحو اثنين في المئة.

وبلغ عقد أكتوبر/تشرين الأول- الذي سيصبح خام أقرب استحقاق في 23 أغسطس/اب- 42.57 دولار عند التسوية، بحسب رويترز.

كما انخفضت عقود خام برنت العالمي سنتين أو 0.05 بالمئة عند التسوية إلى 44.27 دولار للبرميل. وهبطت العقود في وقت سابق إلى 43.51 دولار.

وكانت بيانات لمكتب الإحصاء الأميركي بشأن التجارة الخارجية أظهرت أمس، أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هوت بأكثر من 40 بالمئة في يونيو/حزيران.

وأظهرت البيانات التي جمعتها رويترز أن الصادرات الإجمالية انخفضت إلى 383 ألف برميل يوميا من المستوى القياسي المسجل في مايو/ايار والبالغ 662 ألف برميل يوميا.

وبلغت الصادرات إلى كندا 280 ألف برميل يوميا مقارنة مع 308 آلاف برميل يوميا في الشهر السابق.

كما بلغت الصادرات إلى المملكة المتحدة 37 ألف برميل يوميا دون تغير تقريبا عنها في مايو/أيار، بينما انخفضت الصادرات إلى جزيرة كوراكاو إلى 17 ألف برميل يوميا من 67 ألفا في الشهر السابق.