النفط يرتفع لـ45 دولارا مع ترجيح خفض مخزونات أميركا

ارتفعت أسعار النفط الخام وظلت فوق 45 دولارا للبرميل في حين رجحت كفة توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية وتكهنات بتحرك منتجين لتعزيز الأسعار أمام المخاوف الناتجة عن تخمة المعروض في الأسواق.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن ينخفض إجمالي مخزونات الخام الأميركي بواقع مليون برميل، على الرغم من أن شركة جينسكيب لمعلومات السوق تحدثت عن زيادة بأكثر من 307 آلاف برميل في محطة كاشينج لتسليم الخام الأميركي في أوكلاهوما.

وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أكتوبر 13 سنتا إلى 45.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش. وكان الخام أغلق أمس الاثنين على ارتفاع قدره 1.12 دولار. علماً أن أسعار برنت هبطت نحو 15% في يوليو .

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود سبتمبر بواقع 21 سنتا إلى 43.23 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة القطري والرئيس الحالي لأوبك محمد بن صالح السادة أمس إن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن مضيفا أن هبوط أسعار الخام أمر مؤقت.

من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو أمس إن اجتماعا بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها قد ينعقد في الأسابيع المقبلة.