مصر ترفع أسعار الكهرباء ومحدودو الدخل يلجأون للترشيد

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء المصرية اليوم، والتي من المتوقع أن يواجهها محدودو الدخل بالترشيد واللجوء لاستخدام عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الكارت الذكي.

وأعلنت وزارة الكهرباء بمصر، عن الأسعار الجديدة وفقا لخطة رفع الدعم التى أعلنها في مؤتمر صحافي اليوم وزير الكهرباء لعام ٢٠١٦ -٢٠١٧، وفقا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لرفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء

ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة، تقرر رفع أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي، و 942.2 جنيه لأعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي، بما يمثل زيادة تتراوح بين 25 و40% بداية من أول يوليو الماضي.

وأعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن الزيادة تتراوح بين 35 و40% للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم.

وأوضح أن قيمة الفاتورة ستزيد من 4.80 جنيه للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلووات/ساعة في الشهر إلى 6.50 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 35.4%.

فيما ستزيد فاتورة الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلووات/ساعة إلى 17 جنيها من 12.5 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 36%.

ومن المقرر أن ترتفع فاتورة الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها 200 كيلووات/ساعة إلى 49 جنيها شهريا من 35 جنيها حاليا بنسبة زيادة تقدر بنحو 40%.

وأشار الوزير إلى أن فاتورة الشريحة المتوسطة التي تستهلك 600 كيلووات/ساعة شهريا في المتوسط ستزيد من 187 جنيها إلى 251.5 جنيه، فيما ستزيد فاتورة الشريحة الأعلى استهلاكا التي يبلغ متوسط استهلاكها خمسة آلاف كيلوات/ساعة إلى 4770 جنيها من 3827.8 جنيه.

ووفقاً لبيان الوزارة فقد تم تقسيم الاستهلاك إلى 7 شرائح، الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ستكون ١١ قرشاً بدلا من 7.5 قرش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ١٩ قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلووات.

والشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات ٢١ قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلووات، والشريحة الرابعة حتى 350 كيلووات سيكون ٤٢ قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلووات.

والشريحة الخامسة حتى 650 كيلووات سيكون ٥٥ قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة حتى 651 إلى ألف كليووات ٩٥ قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات سيكون ٩٥ قرشا بدلا 81 قرشا للكيلووات.