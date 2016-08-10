معلومات الطاقة تخفض تقديراتها للطلب على النفط بـ2017

كشفت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، ارتفاعا في مخزونات الخام الأسبوع الماضي، رغم توقعات المحللين بانخفاضها. حيث ارتفعت المخزونات بواقع 2.1 مليون برميل، لتصل إلى 520 مليونا وثمانمئة ألف برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

أمّا مخزونات البنزين فانخفضت الأسبوع الماضي 3.9 برميل، متجاوزة بذلك توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

إلى ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بـ10 آلاف برميل لتبلغ الزيادة 1.45 مليون برميل يوميا.



في المقابل خفضت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2017 بمقدار 40 ألفا متوقعة زيادة على أساس سنوي قدرها مليون واربعمئة وخمسين ألف برميل يوميا.

إضافة الى ذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يكون الانخفاض في انتاج النفط في الولايات المتحدة هذا العام أصغر حجما مما توقعته قبل شهر موضحة أن الزيادة في عدد منصات الحفر ستؤدي إلى ارتفاع الإنتاج في وقت لاحق من هذه السنة.



حيث تشير التوقعات إلى انخفاض الإنتاج الأميركي بسبعمئة ألف برميل يوميا في هذا العام مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره ثمان مئة وعشرين ألف برميل يوميا.