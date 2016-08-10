تخمة المعروض تفاقم "آلام" النفط لما دون الـ45 دولارا

تراجع النفط الأربعاء متأثرا بإنتاج قياسي مرتفع وتحسن توقعات الإنتاج الأميركي وتخمة المعروض من الوقود المكرر.



وتوقع معظم المحللين عدم تأثر الإمدادات الفعلية بالحديث عن اجتماع محتمل للمنتجين لمناقشة دعم الأسعار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 13 سنتا إلى 44.85 دولار للبرميل الساعة 12:16 بتوقيت جرينتش.



وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بسعر 42.50 دولار للبرميل منخفضا 27 سنتا عن أحدث تسوية.



وقالت أوبك في تقريرها الشهري نقلا عن مصادر ثانوية إن إنتاجها من الخام بما في ذلك الجابون ارتفع 46 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 33.11 مليون برميل يوميا.



وتحاول فنزويلا عضو أوبك حشد الدعم لعقد اجتماع للمنتجين بهدف تحديد إجراءات لدعم أسعار النفط.



وزادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اضطراب السوق حيث توقعت الثلاثاء الماضي انخفاضا أقل عن المتوقع قبل شهر في إنتاج النفط الخام الأميركي في 2016 نظرا لزيادة أنشطة الحفر.



وتتوقع الإدارة الآن انخفاض إنتاج النفط الأميركي نحو 700 ألف برميل يوميا في العام الحالي إلى 8.73 مليون برميل يوميا مقارنة مع انخفاض قدره 820 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة.