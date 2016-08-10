"نفط الكويت" تؤكد إيقاف التسرب النفطي بحقل الأحمدي

قالت شركة نفط الكويت، في بيان، إنه تمت السيطرة على التسرب النفطي الذي وقع أمس في برج حفر في حقل الأحمدي، وجرى إيقاف التسرب دون أي تأثير على الإنتاج.

وكانت الشركة أكدت أمس أن تسربا نفطيا حدث أثناء عمليات في برج الحفر ‭‭‭BWD 133‬‬‬ في حقل الأحمدي، وإن الفرق المعنية تتعامل مع الحادث، ولم يسفر عن التسرب أي إصابات بشرية.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الشركة بالوكالة عماد سلطان، نائب الرئيس التنفيذي، قوله إن التسرب النفطي حدث "في برج الحفر ‭BWD 133‬ في حقل الأحمدي، وذلك أثناء عمليات الحفر، ولم ينتج عنه أي حريق، ومازلنا نحاول السيطرة عليه".